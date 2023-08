Governo: Cdm approva ratifica ed esecuzione Trattato con Emirati Arabi Uniti su trasferimento persone condannate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato un disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato tra il governo della Repubblica italiana e il governo degli Emirati Arabi Uniti sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Dubai l’8 marzo 2022. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. Il Trattato consente il trasferimento dei cittadini o residenti dei due Stati contraenti, condannati e detenuti nell’altro Stato, nel Paese di origine o di residenza, per scontarvi la pena. La finalità del trasferimento è essenzialmente quella di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui abbia saldi legami familiari, sociali o lavorativi e potrà avvenire soltanto se il condannato sia un cittadino o un soggetto legalmente e stabilmente residente nell’altro Stato, la sentenza di condanna sia passata in giudicato, la parte della condanna ancora da espiare sia pari ad almeno un anno, il reato sia previsto anche per la legge dell’altro Stato e, infine, che i due Stati siano d’accordo sul trasferimento. Perché si possa provvedere al trasferimento occorre che il detenuto presti il proprio consenso, con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano, che dovranno a tal fine essere comunicate alla persona interessata dalle Parti. È inoltre consentito il trasferimento di una persona condannata senza il consenso di quest’ultima quando nei suoi confronti sia stata disposta l’espulsione. Nel caso in cui la natura o la durata della pena non siano compatibili con la legge dello Stato di esecuzione, è previsto l’adattamento della pena, che comunque dovrà il più possibile corrispondere alla pena originaria. (Com)