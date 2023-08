© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi in Niger può essere ancora risolta con la diplomazia. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Riteniamo ci sia ancora spazio per una soluzione diplomatica: siamo concentrati su questo al momento”, ha detto. (Was)