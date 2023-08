Governo: Cdm delibera conferimento cittadinanza italiana a pallavolista russa Antropova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha deliberato il conferimento della cittadinanza italiana a Ekaterina Antropova, atleta pallavolista di nazionalità russa, nata a Akureyri (Islanda) il 19 marzo 2003, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per meriti speciali. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. L’attivazione della procedura di concessione della cittadinanza italiana è stata proposta dal Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) che ha segnalato la giovane atleta, tesserata dalla Federazione italiana pallavolo dal 2018 – anno in cui ha fatto ingresso in Italia da minore con un permesso di soggiorno per affidamento – per gli ottimi risultati sportivi conseguiti nella sua disciplina. (Com)