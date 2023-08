Usa: Trump arrivato in aula dopo incriminazione, con lui gli avvocati Todd Blanche e John Lauro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è entrato in aula in tribunale a Washington, dove è dovuto comparire a seguito della nuova incriminazione ai suoi danni, nel quadro delle indagini sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Trump, che al suo arrivo è stato preso in custodia dalle forze dell’ordine, è entrato in aula insieme agli avvocati Todd Blanche e John Lauro, ed è ora in attesa dell’arrivo della giudice Moxila Upadhyaya. Poco prima, è arrivato in aula anche Jack Smith, il consigliere speciale nominato dal dipartimento della Giustizia per coordinare le indagini su Trump. (Was)