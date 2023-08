Usa: giudice arrivata in tribunale a Washington per udienza di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giudice Moxila Upadhyaya è arrivata in aula in tribunale a Washington, dove l’ex presidente Donald Trump è dovuto comparire oggi dopo la nuova incriminazione ai suoi danni, nel quadro delle indagini sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. L’ex presidente è arrivato in tribunale dal suo golf club di Bedminster, in New Jersey, poco dopo Jack Smith, il consigliere speciale nominato dal dipartimento della Giustizia per coordinare le indagini nei suoi confronti. (Was)