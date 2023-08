Pd: Schlein, non ho mai creduto in alleanze a tavolino, ci interessa chi non vota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo con altre forze di opposizione c'è sui temi e sulla visione del Paese. “Non ho mai creduto nelle alleanze a tavolino”. Lo ha dichiarato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite a Tg2 Post. “In questo momento l'alleanza che interessa maggiormente al Pd è quella con il 50 per cento di persone che rinuncia sistematicamente ad andare a votare perché non pensa più che la politica sia uno strumento per migliorare le loro condizioni di vita”, ha aggiunto. (Rin)