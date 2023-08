Brasile: governo si congratula con autorità Colombia per progressi dialogo di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile si è congratulato con le autorità della Colombia e l'Esercito di liberazione nazionale (Eln) per l'insediamento del Comitato di partecipazione nazionale (Cnp), avvenuto oggi a Bogotà nell'ambito del processo di pace in corso nel Paese. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota, evidenziando che l'ambasciatore del Brasile in Colombia, Paulo Estivallet de Mesquita, ha partecipato all'evento accompagnato dalla garante brasiliana della Tavola Rotonda dei Dialoghi di Pace in Colombia, ambasciatrice Glivania de Oliveira. "L'atto di lancio del Cnp il 3 agosto, lo stesso giorno in cui entra in pieno vigore l'Accordo bilaterale, nazionale e temporaneo di cessate il fuoco tra il governo della Repubblica di Colombia e l'Eln, eleva il processo di dialogo a un nuovo livello e rafforza speranza per una pace sostenibile e duratura in Colombia", si legge nel comunicato. "Il Brasile, in qualità di garante del processo di pace tra il governo colombiano e l'Eln, insieme a Cile, Cuba, Norvegia, Messico e Venezuela, ribadisce il suo impegno a continuare a contribuire affinché la riconciliazione in Colombia sia costruita attraverso il dialogo e la partecipazione sociale inclusiva", conclude la nota. (Brb)