Usa: torture contro due afroamericani, sei ex poliziotti in Mississippi si dichiarano colpevoli

- Sei ex agenti di polizia del Mississippi si sono dichiarati colpevoli di aver “torturato” due cittadini afroamericani. Lo ha annunciato in conferenza stampa il procuratore del distretto giudiziario meridionale dello Stato, Darren LaMarca. Nei confronti dei sei ex poliziotti sono stati avanzati diversi capi d’accusa federali per cospirazione, intralcio alla giustizia e deprivazione dei diritti fondamentali ai danni dei due cittadini. I sei imputati sono Hunter Elward, ex vice sceriffo della contea di Rankin, e gli ex poliziotti Brett McAlpin, Jeffrey Middleton, Christian Dedmon, Daniel Opdyke e Joshua Hartfield. L’incidente è avvenuto il 24 gennaio scorso nella città di Braxton. I sei ex agenti di polizia sono entrati nell’abitazione di due cittadini afroamericani, Michael Jenkins e Eddie Parker, che sono stati “torturati” per quasi due ore. Gli abusi hanno raggiunto il culmine quando uno degli imputati ha puntato la pistola di servizio in bocca a Jenkins, premendo il grilletto e ferendolo. (Was)