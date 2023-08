Speciale difesa: Serbia-Kosovo, ministro Difesa Vucevic a “Nova”, vogliamo il dialogo e non la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo della Serbia non è entrare in guerra, ma agire politicamente per ripristinare il dialogo e stabilire pace e sicurezza in Kosovo e nella regione dei Balcani occidentali. Così il ministro della Difesa della Serbia, Milos Vucevic, in un’intervista ad “Agenzia Nova” parla delle tensioni nel nord del Kosovo degli ultimi mesi, scoppiate dopo l’elezione di sindaci di etnia albanese nell’area del nord a maggioranza serba. Il tentativo di insediare i primi cittadini, eletti in una votazione organizzata da Pristina nonostante l’assenza annunciata dai rappresentanti politici serbi, ha provocato le proteste della popolazione, culminate a fine maggio anche in scontri con i militari della missione Nato in Kosovo (Kfor) dispiegati per garantire la sicurezza nell’area. Alle manifestazioni sono seguiti numerosi arresti da parte delle autorità kosovare tra la popolazione civile di etnia serba: arresti contestati sia dagli avvocati che dalle autorità di Belgrado, mentre per Pristina si tratta di “terroristi” che hanno sobillato i disordini. Sempre nelle scorse settimane le autorità serbe hanno arrestato tre membri della polizia speciale kosovara: secondo Belgrado avevano oltrepassato il valico mentre secondo Pristina si trovavano nell’area del nord del Kosovo. Successivamente i tre agenti sono stati rilasciati dalla Serbia, che ha così dato ascolto alle richieste della comunità internazionale. (Res)