Serbia-Kosovo: Vucic a Stoltenberg, Nato garantisca sicurezza cittadini serbi

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha chiesto al segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, di garantire la sicurezza dei serbi nelle tensioni scoppiate con le popolazioni del Kosovo. "Questa visita è molto importante per noi, perché sta diventando sempre più una questione di sicurezza, non solo una questione politica", ha dichiarato in un punto stampa congiunto a Bruxelles, organizzato alla residenza di Stoltenberg prima dell'incontro fra i due. "Lei ha citato i recenti incidenti nel Kosovo del Nord, anche se noi la vediamo in modo un po' diverso, perché crediamo che tutto quello che è successo sia stato causato da un approccio irresponsabile delle autorità di Pristina", ha aggiunto. Ci sono stati serbi feriti gravemente. E non c'è alcuna indagine in corso su questi casi. E questo ci preoccupa molto. Allo stesso tempo ci sono arresti immotivati e arbitrari di persone serbe. E questo è qualcosa che non solo infastidisce, ma che preoccupa molto il popolo serbo che vive nel Nord del Kosovo e il popolo serbo, indipendentemente dal luogo in cui vive", ha aggiunto Vucic. (segue) (Beb)