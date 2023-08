Usa: Trump dopo udienza, io vittima di persecuzione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato di essere vittima di “persecuzione politica” da parte del governo. Parlando con i giornalisti all’aeroporto Ronald Reagan di Washington, dopo essersi presentato in tribunale per ascoltare i capi d’accusa emessi nei suoi confronti nel quadro delle indagini sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, Trump ha dichiarato che “non sono in grado di battermi, quindi mi incriminano e mi perseguitano”. L’ex presidente ha anche criticato il “decadimento in cui versa” la capitale Usa, che è “piena di edifici distrutti e graffiti: non è il posto che ho lasciato quando me ne sono andato”. (Was)