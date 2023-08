Siria-Iraq: ministro Esteri Miqdad riceve delegazione guidata da ministro trasporti Saadawi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e degli espatriati della Repubblica araba di Siria, Faisal al Miqdad, ha ricevuto, oggi, a Damasco, una delegazione del governo federale dell’Iraq, guidata dal ministro dei Trasporti, Razzaq Muhibis al Saadawi. Lo ha riferito l’agenzia di stampa siriana statale “Sana”, precisando che l’incontro è avvenuto alla presenza del ministro dei Trasporti di Damasco, Zuhair Khuzim. Durante i colloqui, i ministri hanno discusso delle modalità per rafforzare la cooperazione bilaterale tra Siria e Iraq, in particolare nel settore dei trasporti. Miqdad ha sottolineato l’importanza delle relazioni strategiche tra i due Paesi, in particolare dopo la visita, a Damasco, del primo ministro del governo federale di Baghdad, Mohammed Shia al Sudani, e dopo il suo incontro con il presidente siriano, Bashar al Assad. Il capo della diplomazia siriana, inoltre, ha posto l’accento sul contributo che potrebbe dare l’agevolazione del movimento di persone e merci tra Siria e Iraq all’incremento del volume degli scambi tra i due Paesi.(Sana)