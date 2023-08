Reddito cittadinanza: Foti (Fd’I), politica del lavoro dà serenità a famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da inizio anno sono 600 mila i posti di lavoro in più e si è raggiunta una occupazione record rispetto al 2009. “Questo vuol dire che quando le persone hanno avuto contezza che il reddito sarebbe finito hanno, giustamente, scelto la politica del lavoro che è l'unica che può dare serenità alle famiglie italiane". Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ospite del Tg4. "Il reddito di cittadinanza in cinque anni è costato 31,5 miliardi di euro. È giusto chiedersi quante centinaia di migliaia di posti di lavoro sarebbero stati creati se quella stessa somma fosse stata investita nell'economia. La Schlein prenda nota che quando venne istituito il Reddito di cittadinanza il Pd votò contro. La posizione del Pd, infatti, era quella di dire che sarebbe stato un fallimento perché non rappresentava una forma di politica attiva del lavoro ma solo una forma precaria di contrasto alla povertà. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e non sul sussidio. Per gli inoccupabili il sussidio è legittimo e dovuto. Gli occupabili, invece, devono essere portati a trovare un lavoro”, ha aggiunto Foti. (Rin)