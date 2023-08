Iraq-Turchia: prevista visita ministro Esteri Fidan nella seconda metà di agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro e ministro degli Esteri dell’Iraq, Fouad Hussein, ha ricevuto, oggi, l’ambasciatore della Repubblica di Turchia a Baghdad, Ali Riza Guney, con il quale ha discusso della visita del ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, prevista per la seconda metà di agosto. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. Durante i colloqui, i due hanno discusso del rafforzamento delle relazioni bilaterali in diversi settori e del contributo che Ankara intende dare al progetto ferroviario denominato “La via dello sviluppo”, che dovrebbe collegare diversi Paesi mediorientali, tra i quali l’Iraq, ai porti turchi e di qui all’Europa, con l’obiettivo di facilitare gli scambi commerciali. Guney ha dichiarato che nel prossimo futuro si assisterà a un “salto di qualità” nelle relazioni tra Baghdad e Ankara, ribadendo l’intenzione del governo turco di risolvere le questioni in sospeso con l’Iraq. Da parte sua, Hussein ha sottolineato l’impegno del governo federale iracheno a creare un ambiente favorevole agli investimenti stranieri nel Paese. In particolare, secondo Hussein, le imprese turche hanno giocato un ruolo significativo nella ricostruzione dell’Iraq.(Irb)