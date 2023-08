Cinema: Borgonzoni, accordo nuovo contratto doppiatori Anica-sindacati ottima notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'ottima notizia. “La dimostrazione di quanto per lo sviluppo del sistema cinematografico italiano e per una sempre maggiore crescita professionale dei nostri artisti sia indispensabile percorrere la strada del dialogo e del confronto diretto e costruttivo. L'intesa siglata oggi grande passo avanti". Lo dichiara in una nota il sottosegretario di Stato al ministero della Cultura Lucia Borgonzoni, a commento della notizia dell'accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i doppiatori raggiunto tra Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e digitali e organizzazioni sindacali. (Rin)