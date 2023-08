Brasile: disboscamento Amazzonia al livello più basso da quattro anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le segnalazioni relative al disboscamento della foresta pluviale amazzonica hanno registrato il livello più basso degli ultimi quattro anni nel periodo compreso tra il primo agosto del 2022 e il 31 luglio del 2023. Tuttavia è stato registrato il peggior risultato sulle serie storiche per il Cerrado, secondo più esteso bioma del Paese caratterizzato da savana, foreste e praterie stagionali. Lo riferisce l'Istituto nazionale di ricerca spaziale del Brasile (Inpe), legato al ministero della Scienza, Tecnologia e Innovazione. Nel caso dell'Amazzonia, nell'ultimo anno sono stati distrutti 7.952 chilometri quadrati di foresta. Si tratta del migliore risultato degli ultimi quattro anni. Rispetto al periodo tra agosto 2021 e luglio 2022 la riduzione è stata del 7 per cento. Il record negativo delle serie storiche era stato registrato tra agosto 2019 e luglio 2020 con 9.216 chilometri quadrati distrutti. Nel caso del Cerrado sono stati distrutti 6.359 chilometri quadrati di territorio, il 21 per cento in più rispetto all'anno precedente.(Brb)