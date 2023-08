Usa: Trump accusa Biden di corruzione prima di arrivare in tribunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accusato Joe Biden e la sua famiglia di corruzione e di avere “accettato tangenti da parte di Paesi stranieri”. In un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, poco prima della sua comparsa in tribunale a Washington dopo l’ultima incriminazione ai suoi danni, nel quadro delle indagini sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, Trump ha affermato che le accuse avanzate nei suoi confronti sono “ingiuste: sto per essere arrestato semplicemente per il fatto di aver protestato contro una elezione illegittima”. (Was)