Usa: assalto al Congresso, Trump arrivato in tribunale a Washington

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è arrivato in tribunale a Washington, a seguito della nuova incriminazione ai suoi danni, nel quadro delle indagini sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. L’ex presidente sta per essere preso in custodia dalle forze dell’ordine prima di comparire davanti alla giudice Moxila Upadhyaya. Nei suoi confronti sono stati emessi quattro capi d’accusa per cospirazione e intralcio alla giustizia. L’ex presidente dovrebbe dichiararsi non colpevole. (Was)