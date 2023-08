Ucraina: Casa Bianca “preoccupata” per possibile invio di armi nordcoreane alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono “preoccupati” per il possibile invio di armi dalla Russia da parte della Corea del Nord, nel quadro della guerra in Ucraina. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Le informazioni in nostro possesso indicano che Mosca sta cercando di rafforzare la cooperazione con la Corea del Nord sul piano militare”, ha detto. (Was)