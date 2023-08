Usa-Egitto: Blinken sente omologo, focus su Sudan, Libia e Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo egiziano, Sameh Shoukry, con cui ha discusso il contesto di sicurezza sul piano regionale. La conversazione, riferisce una nota, si è incentrata sulla necessità di rafforzare la cooperazione bilaterale per facilitare una soluzione diplomatica alla crisi in Sudan, sul sostegno al lavoro delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della Libia e sul conflitto israelo-palestinese. Il capo della diplomazia statunitense ha anche ribadito il sostegno di Washington ad una soluzione diplomatica alla disputa sulla gestione della Diga della rinascita (Gerd), valutando positivamente la recente liberazione dell’attivista Patrick Zaki. (Was)