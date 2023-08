Governo: Cdm approva disciplina su ricostruzione post-alluvionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, ai sensi dell’articolo 20-ter, comma 3, del decreto-legge primo giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ha approvato la disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e delle altre attività previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 che sono trasferite alla gestione commissariale straordinaria, e delle relative risorse finanziarie. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. Il trasferimento attiene a tutte le funzioni di protezione civile salvo quelle afferenti: ai piani di intervento specificamente elencati, già approvati dal Dipartimento della protezione civile o in via di predisposizione a cura dei presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati; a ulteriori attività dettagliate in un allegato al decreto, che restano in capo al Dipartimento della protezione civile, finanziate a valere sulle risorse affluite al Fondo per le emergenze nazionali. Il totale delle attività pianificate o in corso di pianificazione che rimangono nella competenza dei Commissari delegati, fino alla scadenza dello stato di emergenza, ammonta per le tre Regioni a 71.862.192,51 euro, di cui 52.916.866,51 euro per l’Emilia-Romagna, 14.945.326 euro per Toscana e 4.000.000 euro per le Marche. Tali oneri trovano copertura nelle somme stanziate dal Consiglio dei ministri con le delibere del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 (per complessivi 38 milioni), sia dalle somme stanziate con il decreto-legge n. 61 del 2023 (pari a 200 milioni).(Com)