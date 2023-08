Governo: Cdm esamina 36 leggi regionali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge della Regione Calabria n. 27 del 28/06/2023, recante “Riconoscimento e sostegno del progetto “giustizia e umanità liberi di scegliere””; la legge della Regione Calabria n. 28 del 28/06/2023, recante “Riconoscimento del carnevale di Castrovillari”; la legge della Regione Marche n. 8 del 29/06/2023, recante “Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale”; la legge della Regione Piemonte n. 9 del 29/06/2023, recante “Istituzione del servizio di psicologia scolastica”; la legge della Regione Piemonte n. 10 del 29/06/2023, recante “Percorsi di accesso allo screening e alla diagnosi prenatale e introduzione del NIPT nell’Agenda di Gravidanza”; la legge della Regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 27/06/2023, recante “Modifiche della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, e della legge regionale 15 novembre 2019, n. 7, in materia di trattamento economico e regime previdenziale dei consiglieri ed ex consiglieri regionali”; la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 29/06/2023, recante “Legge di manutenzione della disciplina dell’organizzazione e del lavoro alle dipendenze della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e degli enti regionali. Modifiche alle leggi regionali 53/1981, 18/1996, 1/2000, 16/2010, 16/2021 e 22/2022”; la legge della Regione Liguria n. 13 del 29/06/2023, recante “Istituzione dell’Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR) e modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)”. (segue) (Com)