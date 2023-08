Fisco: Siracusano, contrari a patrimoniale, governo combatterà dispersione scolastica senza aumentare tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parere favorevole del governo sull'ordine del giorno di Fratoianni è stato enfatizzato un po' troppo. “Ad ogni modo, Palazzo Chigi ha chiarito prontamente, e dunque non c'è alcun dubbio in merito al pensiero del centrodestra sulla patrimoniale: siamo sempre stati e restiamo contrari”. Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a "Metropolis", su Repubblica Tv. “Il dispositivo dell'ordine del giorno impegnava il governo a reperire risorse per contrastare la dispersione scolastica, e dunque per questo motivo l'esecutivo ha dato giustamente parere favorevole. Si sarebbe dovuta espungere la parte relativa alla patrimoniale, ma alcune volte può capitare in Aula, in momenti particolarmente concitati come le fasi degli ordini del giorno, di saltare qualche passaggio. Ad ogni modo, la formula 'a valutare l'opportunità di' non obbliga il governo a dare seguito all'atto di indirizzo parlamentare alla lettera ma di ragionare sugli interventi da mettere in campo per raggiungere quegli obiettivi che condivide nel merito. La nostra posizione è inequivocabile: combatteremo la dispersione scolastica, ma senza aumentare le tasse e senza patrimoniali", ha aggiunto. (Rin)