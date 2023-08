Salute: Tajani, l’oblio oncologico è “pretendere il diritto a non essere discriminati” - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- “Ci sono cittadini ingiustamente discriminati nella vita di tutti i giorni. Non possono accedere a prestiti, assicurazioni, concorsi o avere l’idoneità a essere genitori e non possono adottare”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un videomessaggio diffuso oggi, annunciando l’approvazione da parte della Camera dei deputati della proposta di Forza Italia sull’oblio oncologico. “Dopo aver avuto il tumore, centinaia e centinaia di persone vengono discriminate. Un milione di guariti e 3,6 milioni in follow-up. Pretendere questo diritto si chiama oblio oncologico, pretendere il diritto a non essere discriminati”, ha aggiunto Tajani. “Grazie a una proposta di legge di Forza Italia, le persone guarite dal cancro in Italia non saranno più costrette a ricordare eternamente la loro malattia, non saranno più costrette a dichiarare la malattia, non saranno più discriminate”, ha continuato il ministro degli Esteri nel videomessaggio. “Il diritto di chi è guarito dal cancro, una volta trascorsi dieci anni dalla fine del trattamento, senza episodi di recidiva, al di sopra dei 21 anni, ridotti a cinque nel caso in cui il tumore sia insorto entro il 21esimo anno, a non rivelare informazioni sul proprio passato sanitario, sulla patologia pregressa. Una legge di buon senso, una legge di civiltà, una legge che cambierà la vita di milioni di persone. Fortunatamente la Camera dei deputati l’ha approvata, ora andrà al Senato. Speriamo che la Camera alta possa votarla positivamente in tempi brevissimi”, ha concluso Tajani.(Res)