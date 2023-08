Siria: drone turco uccide quattro combattenti delle Forze democratiche siriane nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un drone dell’aviazione militare della Turchia ha ucciso quattro combattenti delle Forze democratiche siriane (Sdf) nel governatorato di Hasakah, nel nord-est della Siria. Lo hanno riferito nel pomeriggio media siriani, citati dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Infatti, l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, ha riferito che l’artiglieria turca, in coordinamento con le milizie ad essa affiliate, ha effettuato massicci bombardamenti sui villaggi di Aboush e Al Sheikh, oltre che nella campagna di Al Tamr e di Abu Rasin, nel governatorato nord-orientale di Hasakah. Le regioni colpite fanno parte dell’area interessata dall’operazione militare Primavera di pace, annunciata nell’ottobre 2019 dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Inoltre, Sohr ha riferito che nello stesso governatorato di Hasakah, un drone turco ha colpito un veicolo lungo la strada di Ali Frou, ferendo gravemente le persone a bordo, il cui numero e la cui identità non sono state specificate. L’aviazione di Ankara, dunque, ha intensificato le operazioni nelle aree controllate dall’Amministrazione autonoma del nord e dell’est della Siria, nota anche come Rojava.(Res)