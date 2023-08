Niger: presidente nigeriano Tinubu, fare di tutto per risoluzione pacifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Nigeria, Bola Tinubu, ha chiesto alla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) di "fare di tutto" per una risoluzione "pacifica" in Niger. È quanto si legge in un comunicato stampa della presidenza di Abuja, che detiene la guida provvisoria dell'organizzazione regionale. Una delegazione Cedeao si trova già da ieri a Niamey nel tentativo di mediare nella crisi. Tinubu ha anche annunciato di aver autorizzato l'invio di un'altra delegazione guidata da un ambasciatore nigeriano per discutere con "i leader di Libia e Algeria" della crisi in Niger, e ha incaricato queste due delegazioni "di fare tutto il necessario per assicurare una risoluzione conclusiva e amichevole della situazione in Niger nell'interesse della pace e dello sviluppo in Africa”. (Res)