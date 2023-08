Omicidio Bricca: il riesame dice no a scarcerazione, i Toson restano in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto e Mattia Toson restano in carcere. Il tribunale del Riesame, infatti, ha rigettato la richiesta di scarcerazione avanzata martedì scorso dai legali dei due indagati, padre e figlio di Alatri, per l’omicidio volontario in concorso di Thomas Bricca, il 19enne ucciso nella cittadina ciociara, il 30 gennaio 2023. I due sono detenuti in carcere a Civitavecchia dal 19 luglio, quando i carabinieri hanno eseguito una ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal tribunale di Frosinone. Il tribunale della Libertà di Roma ha confermato la giustezza di quella misura validando, così, anche il quadro accusatorio disegnato dalla procura ciociara.(Rer)