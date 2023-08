© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo ricevuto diverse richieste di stato di emergenza nazionale sia Nord che al Sud. “Stiamo valutando. Stiamo facendo il possibile per svolgere l’istruttoria in un tempo ragionevolmente rapido”. Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, al termine del Consiglio dei ministri. (Rin)