Governo: Mit, Salvini modernizza il ministero, riflettori puntati su casa e porti

23 luglio 2021

- Nasce al Mit la Direzione generale per la casa. Il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative viene infatti ridisegnato, così da accogliere tanto una direzione per l’edilizia statale, quanto una per la casa e la riqualificazione urbana. Ciò a riprova dell’attenzione che il titolare del dicastero di Porta Pia, Matteo Salvini, sta dedicando da mesi al tema della casa. Lo riferisce una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Da tre i dipartimenti al Mit diventano quattro: Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto; Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative; Dipartimento per i trasporti e la navigazione; Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione. Sono la testimonianza della necessità di rendere l’apparato più funzionale ai crescenti impegni e rispondere all’esigenza di assicurare l’efficiente e puntuale raggiungimento di fondamentali obiettivi infrastrutturali e di trasporto. Il Mit è impegnato, infatti, in importanti sfide europee come le grandi opere legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), o ancora alla realizzazione del collegamento stabile stradale e ferroviario tra la Sicilia e la Calabria (Ponte sullo Stretto), che rientra nell’ambito della Rete Transeuropea dei trasporti. (segue) (Com)