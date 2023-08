Governo: Mit, Salvini modernizza il ministero, riflettori puntati su casa e porti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa prospettiva si inserisce la nascita, all’interno del Dipartimento per le infrastrutture, di due distinte direzioni generali: una dedicata alle strade, così da rafforzare la programmazione sulla rete viaria e una alle autostrade e alla vigilanza sulle concessionarie. Non mancano, poi, le novità in materia di trasporti e navigazione, con la creazione della direzione generale per i porti, la logistica e l’intermodalità, quali tre aspetti caratterizzanti del cambio di passo voluto dal ministro Salvini, e della direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, con l’obiettivo di valorizzare la risorsa marittima e lacustre, anche con il supporto della Guardia Costiera. Due importanti segnali nei confronti del cluster marittimo, sempre più meritevole di attenzione e di un approccio moderno. Da non trascurare, infine, il consolidamento dei sette Provveditorati interregionali alle opere pubbliche e la nascita di una direzione generale dedicata allo smaltimento del contenzioso del ministero, alla sorveglianza sulle grandi opere e all’attuazione del nuovo codice degli appalti così da garantire il massimo supporto ad enti ed imprese. (Com)