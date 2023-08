Cultura: Circo Massimo gremito tra Imagine Dragons e Travis Scott, fine settimana di eventi a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Debutta al Caracalla Festival 2023 Rigoletto di Giuseppe Verdi con la regia di Damiano Michieletto, rivoluzionario allestimento concepito in chiave anti-covid che nel 2020 ha inaugurato la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma al Circo Massimo. L'allestimento segna il debutto al Teatro Grande del direttore d'orchestra Riccardo Frizza e del tenore Piero Pretti, impegnato nella parte del Duca di Mantova, mentre sarà la prima volta con il Teatro dell'Opera di Roma e a Caracalla per il soprano Zuzana Marková, che incarna Gilda. Gran ritorno nel ruolo di Rigoletto invece per Roberto Frontali, già apprezzato protagonista al Circo Massimo nel 2020. L'orchestra e il coro - diretto dal Maestro Ciro Visco - sono quelli del Teatro dell'Opera di Roma. Partendo dall'Anfiteatro del Porto turistico, sul lungomare di Ostia, la VII edizione di Teatri d'Arrembaggio. Dal 3 al 6 agosto il piazzale antistante l'Istituto Pablo Neruda in via di Casal del Marmo 216 nel Municipio XIV ospita la seconda edizione di Cous Cous Unplugged, un mini festival di quattro giorni nel quartiere Ottavia a cura dell'Associazione culturale Spaghetti Art a base di musica, talk, laboratori, che vuole esplorare i temi dell'intercultura, della vita in periferia, della forza della musica e delle parole, ma anche della sostenibilità ambientale. (segue) (Rer)