Cultura: Circo Massimo gremito tra Imagine Dragons e Travis Scott, fine settimana di eventi a Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutti gli artisti emergenti che vogliano far sentire la propria voce la Capitale offre ogni giorno il microfono aperto -condotto da Riccardo Zianna e Michela Conforti. E poi aperitivi etnici, incontri a cura di Sabika Shah Povia e concerti con ospiti della scena musicale urban e non solo. Questi i concerti in calendario ogni giorno alle 21 e alle 22.30: domani Maggiorelli e Scaparro e, a seguire, Nathalie e Yuman; il 5 agosto a salire sul palco saranno Rasmo e Rip a cui faranno seguito i live di Trhu Collected e Yasmin; il 6 agosto si parte con l'Otta Moves Dance Battle Mixed Style, che vedrà come giudici Jiggy, Chrisby e Picca, per concludere con il live di Amir Issaa e Leo Fulcro. Nell'ambito di Energie creative – Espressioni dal vivo nel territorio, la rassegna teatrale, musicale e di danza proposta da Esperia aps in diversi luoghi del Municipio XIII, questi gli appuntamenti in musica in programma alle ore 21:30 al Teatro Aurelio (largo San Pio V 4) che chiuderanno la manifestazione: il 5 agosto, Start from scratch, spettacolo musicale scritto e ideato da Giordano Maselli il quale, affiancato da Claudia D'Aguanno alla voce, eseguirà le colonne sonore più belle del cinema; il 6 agosto gran finale con Souvenir de voyage in compagnia di Massimo Cappello che condurrà il pubblico in un viaggio musicale alla scoperta della grande melodia italiana degli anni '70. (segue) (Rer)