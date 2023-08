Cultura: Circo Massimo gremito tra Imagine Dragons e Travis Scott, fine settimana di eventi a Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Parco del Torrione (via Prenestina 73 – V Municipio) prosegue fino al 16 settembre Estate al Torrione, il festival di cultura e socialità proposto da Nonna Roma. Questi i concerti in programma: questa sera sul palco Tiziana Lo Conte e Ascanio Borga; il 6 agosto serata con selezioni musicali a cura di Pikkiomania (Marco Caizzi) e Dr. Pira; il 7 agosto concerto del cantautore di Caracas, nato da genitori irlandesi, 2 penny. Gli eventi inizieranno alle ore 19. Alla Casa del Jazz la programmazione di Summertime 2023 si conclude: Musica Nuda che questa sera celebrerà 20 anni di carriera; Frida Bollani Magoni il 4 agosto e infine il 5 agosto James Senese, l'artista che in più di mezzo secolo di carriera ha attraversato generi, epoche, mode, con la sua granitica coerenza artistica e intellettuale famosa come il suono del suo sax. Nel parco della Casa del Jazz prosegue la 33esima edizione de "I Concerti nel Parco, Estate 2023", lo storico festival a cura dall'Associazione culturale I Concerti nel Parco. Il 6 agosto da non perdere Dancefloor che vedrà protagonista l'Orchestra di Piazza Vittorio in uno show dedicato al ballo, al ritmo e alla musica che supera i generi, gli stili e le nazioni. Dal folk al jazz, dalle tablas agli archi, dai tamburi ai fiati, la serata sarà un viaggio tra Paesi, culture e linguaggi: le atmosfere sensuali della cumbia boliviana, le danze berbere, la sacralità del canto Sufi, la musica delle Ande, l'Afro Beat e la scanzonata allegria del reggae arabo. (segue) (Rer)