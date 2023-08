Cultura: Circo Massimo gremito tra Imagine Dragons e Travis Scott, fine settimana di eventi a Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Villa Borghese, nell'Arena Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti 2023, la nuova struttura provvisoria adiacente lo storico Globe Theatre della città di Roma, ancora inagibile, si rinnova il tradizionale appuntamento estivo con il Teatro Shakespeariano, a cura della società Politeama, con la direzione artistica di Nicola Piovani e con il sostegno dell'Amministrazione capitolina. Fino al 6 agosto, ogni sera alle 21 dal mercoledì alla domenica, va in scena La Tempesta nella versione di Eduardo De Filippo. Passando ai più piccoli Nell'ambito della XV edizione de "I Viaggi dell'Arte", la rassegna a cura dell'Associazione culturale Artenova Ets, è in programma domani al Parco Tevere Magliana Body Percussion Lab: esercizi per fare del corpo un vero e proprio strumento musicale. Al Parco Nicoletta Campanella di Corviale il 5 e 6 agosto è in programma il Laboratorio Erboristico Sensoriale a cura dell'Associazione culturale Xenia; il 7 e 8 agosto ci si sposta a Parco Marconi per Il cinema in tasca, laboratorio a cura dei docenti della Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volonté dedicato alle famiglie. (segue) (Rer)