- Via libera dall'Aula del Senato al decreto Caldo in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento. I voti favorevoli sono stati 86, i voti contrari 47 e gli astenuti 4. Il testo passa ora all'esame della Camera. (Rin)