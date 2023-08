Salario minimo: Foti (Fd’I), Schlein e Conte non hanno mai presentato una legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Schlein e Conte hanno fatto evidentemente delle lunghe vacanze, perché i 5 Stelle al governo sono stati quattro anni, il Pd due anni e mezzo e non hanno mai portato in Aula un disegno di legge che prevedesse il salario minimo per legge. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ospite del Tg4. “Hanno inoltre impiegato 240 giorni per presentare un testo che volevano che la maggioranza approvasse in soli 22 giorni. Ad ogni modo Schlein e Conte possono andare tranquillamente in vacanza, perché la legge che hanno proposto prevede l'entrata in vigore tra 500 giorni. Quando erano al governo anziché preoccuparsi del lavoro povero si sono preoccupati del lavoro ricco, cioè di mantenere le proprie poltrone", ha aggiunto. (Rin)