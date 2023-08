Gioventù: Papa mette in guardia i giovani dalla falsità del mondo virtuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, parlando ai giovani durante la Cerimonia di accoglienza della 37ma Giornata mondiale della Gioventù, ha messo in guardia dai falsità del mondo virtuale: "Quanti lupi si nascondono dietro sorrisi di falsa bontà, dicendo di conoscere chi sei ma non volendoti bene, insinuando di credere in te e promettendoti che diventerai qualcuno, per poi lasciarti solo quando non interessi più – ha detto Francesco - sono le illusioni del virtuale e dobbiamo stare attenti a non lasciarci ingannare, perché tante realtà che ci attirano e promettono felicità si mostrano poi per quello che sono: cose vane, superflue, surrogati che lasciano il vuoto dentro. Gesù no, Lui ha fiducia in te, per Lui tu conti". (Civ)