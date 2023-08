Gioventù: Papa, la Chiesa non punta il dito ma allarga le braccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, parlando ai giovani durante la Cerimonia di accoglienza, ha invitato all'accoglienza: "La Chiesa è, e dev'essere sempre di più, quella casa dove risuona l'eco della chiamata per nome che Dio rivolge ad ognuno – ha sottolineato - il Signore non punta il dito, ma allarga le braccia: ce lo mostra Gesù in croce". Il Pontefice ha poi aggiunto: "Lui non chiude la porta, ma invita a entrare; non tiene a distanza, ma accoglie. In questi giorni inoltriamo il suo messaggio d'amore, che libera il cuore e lascia una gioia che non svanisce. Come? Chiamando gli altri per nome. Chiedete il nome a chi incontrate e poi pronunciate i nomi degli altri con amore". (Civ)