Libano: capo Hezbollah Nasrallah, “attendiamo verità su esplosione porto Beirut

- Sulla doppia esplosione avvenuta al porto di Beirut, il 4 agosto del 2020, “attendiamo tutti la verità e chi l’ha persa è chi ha politicizzato quel doloroso incidente fin dal primo giorno”. È quanto ha dichiarato il capo del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah, Hasan Nasrallah, in un discorso pronunciato oggi, alla vigilia dell’anniversario dell’incidente, secondo l’agenzia di stampa “Nna”. Il riferimento è a coloro che avevano attribuito a Hezbollah la responsabilità dell’esplosione, causata da un incendio scoppiato nell’hangar numero 12 del porto, dove erano immagazzinate dal 2013 migliaia di tonnellate di nitrato di ammonio, una sostanza utilizzata per produrre fertilizzanti, ma fortemente esplosiva. Le stesse autorità libanesi avevano ammesso che le misure di sicurezza non erano adeguate, ma alcune indagini indipendenti avviate dopo la catastrofe, tra le quali quella condotta dal giudice Tarek Bitar, hanno condotto ad accusare alcuni uomini d’affari siriani vicini al governo di Damasco e alleati di Hezbollah di aver scaricato il nitrato d’ammonio dalla nave Rhosus, che trasportava prodotti chimici. Nel 2021, una manifestazione di Hezbollah e del movimento Amal, suo alleato, era degenerata in scontri violenti nel quartiere meridionale di Tayyouné, a Beirut. Quanto agli scontri nel campo profughi palestinese di Ain Al Hilweh, vicino Sidone, nel Libano meridionale, Nasrallah ha respinto le illazioni dei giorni scorsi su un possibile coinvolgimento di Hezbollah. “Non siamo responsabili e non abbiamo alcun legame con gli scontri di Ain Al Hilweh”, ha dichiarato Nasrallah, “qualcuno si è affrettato a incolpare il movimento (Hezbollah) dopo l’incontro con l’ambasciatrice statunitense in Libano, Dorothy Shea”. Il riferimento è al presidente del partito falangista Kataeb (a maggioranza cristiana maronita), Sami Gemayel.(Lib)