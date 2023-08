Turismo: Santanchè, approvato in Cdm decreto di riorganizzazione ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Consiglio dei ministri “abbiamo approvato il decreto di riorganizzazione del ministero del Turismo, un provvedimento doveroso e che da compimento al piano industriale del turismo che è la bussola del ministero”. Lo dichiara in una nota il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. “Con questo provvedimento rafforziamo un ente, nato da poco, che deve rispondere alle esigenze di un comparto strategico per l’Italia che rappresenta nel suo complesso, tra diretto ed indiretto, il 13 per cento del Pil nazionale. Con questo provvedimento consentiamo al ministero di dotarsi di un Osservatorio nazionale del turismo in grado di analizzare e studiare i dati del comparto al fine di allineare sempre di più le politiche e le strategie alle reali esigenze delle attività produttive che esso rappresenta. Un chiaro segnale di quanto il governo creda nel turismo”, aggiunge. (Rin)