Incendio Ciampino: Comune, fiamme spente, rimangono confermate misure prevenzione

- In merito all'incendio che nelle prime ore di sabato ha coinvolto l'impianto di stoccaggio e trasferenza rifiuti Ecologica 2000 a Ciampino "l'incendio in questo momento è stato completamente spento. Permangono in atto le operazioni di minuto smassamento", lo comunica in una nota la Conferenza dei sindaci della Asl Roma 6. Gli ultimi dati trasmessi da Arpa Lazio e riferiti al campione prelevato in data 1 agosto - prosegue la nota - dalla centralina posta a distanza di circa 600 metri dal sito dell'evento, evidenziano una sensibile riduzione del valore di concentrazione di diossina in aria, risultando di poco superiore ai valori di riferimento; il valore di concentrazione del benzopirene risulta in diminuzione e inferiore al valore di riferimento, anche il valore di Pcb mostra un'ulteriore diminuzione. Pertanto, al momento Asl Roma 6, in attesa che possa consolidarsi con il nuovo comunicato Arpa Lazio riferito al campionamento condotto ieri, 2 agosto, e atteso nella giornata di domani - con l'andamento in diminuzione dei valori di concentrazione dei parametri considerati - ritiene opportuno confermare ancora le misure di prevenzione già condivise, in via prudenziale, in previsione, per la giornata di domani, di una probabile sostanziale rimodulazione (riduzione) delle azioni di cautela già disposte. (segue) (Com)