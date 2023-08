Incendio Ciampino: Comune, fiamme spente, rimangono confermate misure prevenzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pertanto - prosegue la nota - laddove l'odore dovesse essere intenso è necessario: tenere chiuse porte e finestre; limitare gli spostamenti allo stretto necessario; lavare con accuratezza frutta e verdura di produzione propria; limitare l’utilizzo di impianti di climatizzazione e di trattamento dell’aria in genere, prevedendo in seguito accurata pulizia dei filtri. Sui condizionatori/deumidificatori è il caso di specificare che la Asl sconsiglia l’uso di questi impianti qualora prevedano il ricambio dell’aria con emungimento dall’esterno. L’accurata pulizia dei filtri rimane in ogni caso una prescrizione da seguire. Si ribadisce - conclude la nota - che non esiste alcuna zona rossa e si invita la cittadinanza a seguire gli aggiornamenti sui canali di informazione ufficiali dei Comuni coinvolti, della Asl Roma 6 e di Arpa Lazio. (Com)