Veneto: Zaia, con approvazione del Poc avvio a progetti per 253 milioni di euro

- Con l'approvazione da parte di Cipess del programma operativo complementare (Poc) del Veneto daremo avvio a progetti per 253 milioni di euro. Con queste parole Luca Zaia, presidente della regione Veneto, ha commentato il via libera ricevuto oggi dal Cipess. Zaia ha poi aggiunto: "Ringrazio il governo e in particolare il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alessandro Morelli, per aver seguito con dedizione il programma operativo complementare (Poc) del Veneto, che potrà ora contare sul via libera nazionale e una dotazione finanziaria di 253 milioni di euro. Risorse importanti, che sapremo 'mettere a terra' in maniera ampia, andando a lavorare su sociale, impresa e ambiente. Saranno impiegate fino in fondo, grazie alla capacità del nostro Veneto nel saper impiegare con profitto ogni euro garantito dai fondi e programmi di sviluppo", ha concluso. (Rev)