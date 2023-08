Cipro: via libera del governo a uso farmaci anti-Covid inutilizzati su gatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Cipro ha annunciato di aver dato il via libera all’uso dei farmaci anti-Covid inutilizzati sui gatti dell’isola affetti da una mutazione del coronavirus non trasmissibile all'essere umano. Lo riporta la stampa cipriota. Negli ultimi mesi, molti gatti sono morti dopo aver contratto l'infezione. Ufficialmente, secondo i servizi veterinari del ministero dell’Agricoltura cipriota, i casi identificati nella parte meridionale dell’isola sono 107. Per gli attivisti dei diritti animali tuttavia questo numero non rispecchia la realtà: stando alle loro stime, “un terzo” dei gatti presenti a Cipro sarebbe morto a causa dell’infezione. Come si legge in una nota dell’esecutivo cipriota, “le scorte dei farmaci usati per trattare casi umani di coronavirus che non sono stati utilizzati potranno essere adesso messi a disposizione” per la cura dei felini malati. I farmaci, sotto forma di pillole, saranno forniti dai veterinari.(Gra)