Sardegna: aeroporti Alghero e Olbia, passeggeri in forte crescita a luglio

- Sono oltre 920.000 i passeggeri transitati negli scali di Alghero e Olbia nel mese di luglio, in crescita del +3,3 per cento (+29.275 passeggeri) rispetto allo stesso periodo del 2022 e del +13,7 per cento rispetto al 2019 (+109.598 passeggeri). Lo comunica la società di gestione dei due scali aerei sardi. "Dal primo gennaio al 31 luglio negli scali del nord Sardegna hanno viaggiato 2.565.154 passeggeri, con un incremento del + 3,4 per cento (+ 85.434 unità) rispetto ai primi sette mesi del 2022 e del più +7,6 per cento (+180.931 unità) in confronto allo stesso periodo del 2019. Tale risultato è stato determinato dall’ampliamento dell’offerta complessiva degli Aeroporti del Nord Sardegna, collegati con 84 destinazioni garantite da oltre 40 compagnie aeree da/per 24 mercati europei", si legge in un una nota (segue) (Rsc)