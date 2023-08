Sardegna: aeroporti Alghero e Olbia, passeggeri in forte crescita a luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel dettaglio, nell’aeroporto di Alghero sono transitati complessivamente 216.110 passeggeri, in linea col luglio 2022 e con una crescita del +5,3 per cento sul 2019. Nel periodo da gennaio ad oggi si sono registrati 841.682 passeggeri, con un incremento del +2,5 per cento, a riprova del consolidamento del trend di crescita ottenuta nel 2022, quando il Riviera del Corallo figurava tra i top performer nazionali". "Miglior luglio della sua storia per lo scalo di Olbia, che ha accolto 704.139 passeggeri (il +4,7 per cento rispetto al luglio 2022 e il +16,6 per cento rispetto allo stesso mese del 2019). Nei primi 7 mesi dell’anno, invece, sono transitati complessivamente 1.723.654 passeggeri (il +3,9 per cento rispetto al 2022 e il +6,2 per cento se confrontati al periodo pre-pandemia). Buono il dato dell’aviazione Generale dell’aeroporto di Olbia, che nel solo mese di luglio ha gestito circa 8.200 voli", conclude la nota. (Rsc)