Torino: stop ai mezzi pesanti su ponte Ferdinando per lavori rinforzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso il posizionamento della segnaletica per la chiusura al transito del ponte Ferdinando di Savoia sullo Stura, in corso Giulio Cesare a Torino, i tutti i veicoli di massa complessiva superiore alle 30 tonnellate. La limitazione, che resterà in vigore fino alla fine dell’anno, si è resa necessaria dopo una delle ispezioni periodiche sulle infrastrutture stradali dalla quale è emersa la necessità di eseguire alcuni interventi di consolidamento. L'avvio dei lavori è previsto per settembre. (Rpi)