- L’Agenzia regionale di protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla dal pomeriggio di domani e per le successive 18-24 ore. Si prevedono sul Lazio: precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Lo comunica in una nota la protezione civile del Lazio. (Com)