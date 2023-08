Terrorismo: Stato islamico annuncia uccisione del suo capo Al Qurashi in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’organizzazione terroristica dello Stato islamico (Is) ha annunciato l’uccisione del suo capo, Abu al Hussein al Husseini al Qurashi, negli scontri a fuoco con il gruppo armato salafita Hayat Tahrir al Sham (Hts, Organizzazione per la liberazione del Levante), nel governatorato di Idlib, nel nord-est della Siria. Lo riferisce la stessa organizzazione via Telegram, senza specificare il momento esatto della sua morte.(Res)