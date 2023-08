Camera: Orrico (M5s), ok a nostra risoluzione su sfide social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ok unanime della commissione cultura della Camera alla risoluzione, con la mia prima firma, sulle sfide social ci rende fieri perché è stato il Movimento cinque stelle a porre un tema così rilevante all'attenzione del Parlamento e a promuovere un dibattito proficuo che ha portato all'approvazione del documento di oggi. Con questa risoluzione il governo prende impegni decisivi come l'incremento dei fondi per progetti formativi e per il rafforzamento della 'cittadinanza digitale'. Ma soprattutto si muove il primo passo verso l'attuazione di strumenti volti ad assicurare che le piattaforme social blocchino efficacemente la circolazione dei video delle sfide pericolose in modo che si riduca l'effetto virale". Lo afferma la deputata del M5s in commissione Cultura, Anna Laura Orrico, prima firmataria della risoluzione sulle iniziative per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza (challenge) nelle reti sociali telematiche approvata in commissione VII alla Camera. "Fondamentale sarà poi l'aspetto educativo e quello di sensibilizzazione - prosegue la parlamentare -. Per questo abbiamo previsto l'incentivo per la Rai a fare operazioni crossmediali di produzioni su questi temi, destinate soprattutto ai più giovani, nonché campagne di sensibilizzazione per questi temi e una maggiore attenzione nell'ambito della produzione di fiction e film dedicati ai giovani. Nel testo si prevede di riattivare il tavolo di confronto tra le piattaforme social, le organizzazioni che si occupano di educazione e cultura digitale e le istituzioni scolastiche già avviato nella passata legislatura presso il ministero dell'Istruzione e del Merito".(Rin)